Житель Башкирии застрелил из охотничьего ружья родного брата

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства

В Архангельском районе Башкирии 21-летний местный житель застрелил из охотничьего ружья родного брата. Убийство произошло ранним утром 13 сентября.

Как передал собственный источник «КП-Уфа», молодой человек после распития спиртного с 28-летним родственником вышел с ним в поле и взял с собой двухстволку. Между братьями внезапно возникло ссора, и тогда младший достал ружье и выстрелил из него в старшего. Дробь угодила в область грудной клетки, и последний скончался на месте.

Сотрудники угрозыска доставили стрелка в отдел МВД, где он дал признательные показания. Следственный комитет по факту убийства возбудил уголовное дело.