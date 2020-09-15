В Уфе двое подростков обокрали шаурмичную

Полицейские задержали малолетних злоумышленников в тот же день

В Советском районе Уфы двое подростков обокрали шаурмичную. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Преступление произошло во втором часу ночи 13 сентября. Юноши отжали форточку киоска и похитили кассовый лоток. Правда, денег там оказалось совсем немного – всего тысяча рублей. Утром начальник службы безопасности общепита обратился с заявлением в полицию и предоставил им видеозапись, на которую попали злоумышленники.

Полицейские в тот же день разыскали и задержали воришек – одному из них 17 лет, а другому – 16. Оба ранее уже привлекались к уголовной ответственности за угон, грабеж и подделку госномера у машины. Теперь в их копилку добавилась еще 158-я статья – кража.