Хабиров под личные гарантии предложил делать бизнес на новой набережной в Уфе

фото: ufacity.info

Глава Башкирии Радий Хабиров публично предложил предпринимателям делать бизнес на реконструированной набережной реки Белой в Уфе. Соответствующее заявление он сделал 15 сентября во время оперативного совещания в правительстве республики.

– Главная задача для нас – вдохнуть жизнь в набережную. Эта работа касается и министерства культуры, и социального блока Уфы. Но эта набережная представляет интерес и для бизнеса. Мы создаем некую такую рабочую группу. Возглавлю ее я сам. И цель этой рабочей группы – привлечь бизнес, потому что мы не можем все делать за счет бюджета. – сказал Хабиров.

По его словам, на набережной нужны «всевозможные активности», рестораны, детские и спортивные площадки. Руководитель региона заявил, что делает бизнесу «публичную оферту»:

– Я ко всем бизнесменам обращаюсь: кто хочет реализовать идеи, которые стоят набережной миллионного города столицы четырехмиллионной республики, я сам лично буду этим заниматься. […] Тут нужно мое усилие, мое слово, чтобы бизнесмен зашел туда под гарантии.

Хабиров рассчитывает, что до конца лета 2021 года в Уфе появятся первые рестораны и коммерческие места для отдыха жителей и туристов.