Минздрав Башкирии рассказал, как роженицам сдать тест на коронавирус

Тест на коронавирус рекомендуется делать на 37-38 неделе беременности Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Беременным женщинам перед поступлением в родильный дом необходимо сдать тест на коронавирус. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин во время еженедельного брифинга.

– Мы и наши эксперты рекомендуют сдавать [анализ на COVID-19] в срок 37-38 недель [беременности]. В медицинских организациях, подведомственных Минздраву, анализ проводится бесплатно. Анализ можно сдать по месту жительства в прикрепленной поликлинике либо уточнить адрес пункта забора биоматериалов в женской консультации, – пояснил Забелин.

Беременным без результата теста на коронавирус так же будут госпитализировать, но в строго определенные медучреждения –республиканский перинатальный центр либо РКБ имени Куватова. В этих лечебных организациях есть специальные обсервационные отделения.