В Башкирии двое неизвестных надругались в поле над 12-летней девочкой

На месте преступления работал следственный комитет

В поле рядом с селом Иглино двое неизвестных надругались над 12-летней девочкой. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

С заявлением в полицию вечером 13 сентября обратилась мать школьницы. Она рассказала, что мужчины завели ее дочь в поле, где, «применив насилие, совершили насильственные действия сексуального характера».

Прибывшие на место преступления сотрудники полиции и следственного комитета изъяли одежду потерпевшей и окурок, который, как предполагается, оставил один из нападавших. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.