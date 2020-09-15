В Уфе задержали 23-летнюю воровку, жертвами которой стали пять мужчин

В отделе полиции задержанная дала признательные показания

В Уфе оперативники уголовного розыска задержали 23-летнюю девушку, которая обокрала сразу пятерых мужчин.

Как пояснил собственный источник «КП-Уфа», жертвами воровки стали жители Башкирии в возрасте от 30 до 32 лет. Трое лишились имущества после совместного распития алкоголя с молодой злоумышленницей: все они потеряли сотовые телефоны, у одного из них уфимка умыкнула 90 тысяч рублей. У четвертого мужчины она и вовсе умудрилась угнать моторную лодку, а пятый потерпевший остался без телевизора.

Подозреваемую в серии краж доставили в отдел полиции. Во время допроса она дала признательные показания. У нее дома сотрудники правоохранительных органов нашли и изъяли часть похищенного.