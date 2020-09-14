В Башкирии резко испортится погода

Ветер усилится до 20 метров в секунду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии в ближайшие сутки – с 20:00 14 сентября до 20:00 15 сентября – резко испортится погода. Об этом предупредили в МЧС республики.

По данным аварийного ведомства, днем в регионе поднимется сильный ветер – порывы достигнут 15-20 метров в секунду, временами пройдет дождь. Небо над Башкирией будет облачным. Температура воздуха ночью составит +4,+9°, днём +10, +15°.

В МЧС также добавили, что на отдельных участках дорог ночью и утром возникнет туман. Он сократит видимость до 500 метров.