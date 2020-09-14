Родители делали ей массаж: выяснились неожиданные обстоятельства гибели пятимесячной девочки из Уфы

Тело младенца в тот же день направили на судебно-медицинскую экспертизу Фото: Иван МАКЕЕВ

История с внезапной гибелью в Уфе пятимесячной малышки получила продолжение. Ранее «КП-Уфа» писала о том, что тело ребенка было обнаружено в своей кроватке во вторник, 8 сентября. Тогда собственный источник «Комсомолки» сообщал, что на теле младенца были обнаружены небольшие телесные повреждения.

Сегодня, 14 сентября, стало известно, что признаков насильственной смерти ребенка не обнаружено. В пресс-службе следкома по Башкирии заявили, что синяки и ссадины, обнаруженные на теле малышки, не могли послужить причиной ее смерти.

- Как установили эксперты, синячки, найденные на теле ребенка – это следы от массажа. Ребенок был недоношенным и родители время от времени делали ей массаж, чтобы держать мышцы в тонусе, - рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе ведомства.

На данный момент сотрудники следкома по Башкирии продолжают доследственную проверку по факту обнаружения тела младенца.

- Изъята медицинская документация, по результатам доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - подчеркнули в СКР по Башкирии.