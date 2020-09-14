Ушла из жизни уроженка Башкирии и народная артистка Татарстана Хамдуна Тимергалиева

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14 сентября стало известно о смерти уроженки Башкирии и народной артистки Татарстана Хамдуны Тимергалиевой. Тело певицы у нее на даче обнаружил музыкант из ее коллектива – он приехал за ней утром, чтобы отвезти на репетицию. Об этом со ссылкой на руководителя пресс-службы Всемирного конгресса татар Гульназ Шайхи сообщило агентство Татар-Информ.

Хамдуна Тимергалиева родилась в деревне Кутлиярово Бураевского района Башкирии в 1949 году. В 21 год окончила Башкирское республиканское просветительное училище по специальности дирижер хора. Трудовую деятельность начала в Татарской государственной филармонии имени Тукая 1976 году. Там она была солисткой-вокалисткой экстренного отдела. В 1987 году Тимергалиева получила звание заслуженной артистки Татарстана, а в 1991 году – звание народной. В репертуаре певицы было более тысячи песен.