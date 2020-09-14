Радий Хабиров признался, о чем его чаще всего просят жители Башкирии

Чаще всего жители Башкирии говорят Хабирова о необходимости в новых школах

Глава Башкирии Радий Хабиров признался, что чаще всего в рабочих поездках по республике жители говорят ему о необходимости строительства новых школ. Об этом руководитель региона написал на своих страницах в соцсетях.

– И мы продолжаем их [школы] строить и не остановимся, несмотря на бюджетные проблемы, связанные с ковидом, – заявил Хабиров. – Жизнь продолжается, карантины уйдут в прошлое, а дети должны учиться в хороших условиях.

По его словам, к сентябрю в Башкирии открылись семь новых школ: в уфимских Чесноковке (на 640 мест) и Жуково (на 365 мест), стерлитамакском микрорайоне «Шахтау», селе Леуза Кигинского района, деревне Штанды Балтачевского района, Айдакаево Белокатайского района, Кшлау-Елга Аскинского района и Янаульскую школу-интернат для особенных детей.

Еще на четырех объектах строительство близится к завершению. Речь идет о совмещенных с садиками школах в Михайловке и Зубово Уфимского района, а также начальной школе в селе Шаран (Шаранский район) и деревне Первомайск (Нуримановский район).