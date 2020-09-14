Хусаинов и Уразметов избрались депутатами башкирского парламента

Уразметов и Хусаинов стали депутатами парламента Башкирии

На дополнительных выборах в башкирский парламент победили первый вице-мэр Уфы Салават Хусаинов и бывший глава Чишминского района Флюр Уразметов. Оба представляют «Единую Россию». Они заняли освободившиеся мандаты после досрочно сложивших депутатские полномочия Александра Дегтева и Ивана Лавренова. Об этом сообщил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

– Окончательные результаты еще не объявлены, но уже предварительные итоги не оставляют сомнений в победе двух кандидатов – сказал Толкачев. – Я поздравляю избранных депутатов с убедительной победой. В республике их знают как опытных хозяйственников и эффективных управленцев. Уверен, что большой профессиональный опыт пригодится им в парламентской деятельности.

Хусаинов прошел в парламент от Новиковского избирательного округа №14 и будет представлять интересы уфимцев. Уразметов – от Металлургического избирательного округа № 35 (Белорецк и Белорецкий район).