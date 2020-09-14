В Уфе за три минуты обокрали секс-шоп

Чоповцы были на месте в считанные минуты, но все равно не успели поймать воришку

В Уфе ночью 11 сентября обокрали секс-шоп. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, злоумышленник управился за три минуты.

Заявление о краже в полицию подал управляющий интим-магазина. По его словам, вор проник внутрь в два часа ночи. В этот же момент сработала сигнализация, которая оповестила о проникновении частное охранное предприятие. Группа быстрого реагирования, как ей и полагается, прибыла оперативно – за три минуты. Однако к их приезду в помещении уже никого не было. Преступник успел вынести шесть тысяч рублей и скрыться.

Криминалисты обнаружили в магазине следы рук и обуви, принадлежащие злоумышленника. Они также изъяли видеозаписи с камеры видеонаблюдения торговой точки. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.