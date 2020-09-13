В Уфе неизвестный бросил в магазин коктейль Молотова

Полицейские изъяли с места происшествия видеозапись

Глубокой ночью 10 сентября в уфимском Сипайлово неизвестный бросил коктейль Молотова в магазин. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Полиции об инциденте стало известно на утро. К ним обратилась собственница помещения, в которое была брошена бутылка с зажигательной смесью. По ее словам, все случилось около трех часов ночи. Пожаром охватило сразу два помещения магазина по продаже красок. В этот момент там никого не было, обошлось без пострадавших.

Прибывшие на место происшествия криминалисты изъяли осколки стеклянной бутылки, фрагмент зажигалки и запись с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала преступление. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.