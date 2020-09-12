В Башкирии судебные приставы арестовали колодец и два водопровода

Фото: пресс-служба ФССП по Башкирии

На днях в Чишминском районе Башкирии судебные приставы арестовали общественный колодец и два водопровода. Ранее Роспотребнадзор выяснил, что вода там не соответствует санитарным нормам и обратился в суд. Как сообщают в пресс-службе ФССП по Башкирии, в воде оказалось повышенное содержание металлов, минеральных веществ, марганца и нитратов. А это опасно для здоровья людей.

После решения суда приставы возбудили исполнительное производство в отношении администрации Енгалышевского сельсовета. В итоге, на 35 суток была остановлена работа колодца на улице Нагорная в селе Сабурово, на 35 суток прекращена работа водопровода в самом селе Енгалышево и на 90 суток водопровод в селе Борискино.

- Отметим, что в настоящее время администрация сельского поселения решает вопрос, связанный с устранением нарушений. В случае устранения всех нарушений по решению суда возможно досрочное возобновление деятельности источников водоснабжения, - сообщает пресс-служба ФССП по Башкирии.