На востребованные маршруты Уфы пустят 50 новых автобусов

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В Уфе по самым востребованным маршрутам начнут ездить 50 новых автобусов. Об этом сообщили в городской администрации.

11 сентября ключи от партии машин среднего класса от мэра столицы Ульфата Мустафина получил «Башавтотранс». Транспорт оборудован системами навигации и отвечает современным требованиям безопасности.

Градоначальник напомнил, что в 2020 году госперевозчик получил уже 245 автобусов различного класса для городского и междугороднего исполнения. По словам гендира «Башавтотранса» Надира Самиева, благодаря пополнению автопарка на 51-м маршруте в Уфе количество машин было увеличено до 50 единиц, а на 69 и 74 маршрутах – до 40. Это позволило уменьшить интервалы между машинами на рейсах и увеличить комфорт для пассажиров.