На Башкирию надвигаются заморозки – Госкомитет по ЧС

В конце недели в Башкирии ожидается похолодание Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На территории Башкирии 13 и 14 сентября ожидаются ночные заморозки – температура в воздухе и на поверхности почвы понизится до 0, -2°. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям.

В аварийном ведомстве порекомендовали отдыхающим на природе жителям учитывать природные условия и предупредили об опасности переохлаждения.

В Башгидромете дали прогноз на грядущие выходные. 12 сентября в республике ожидаются кратковременные дожди, ветер будет умеренным. Температура воздуха ночью составит +4,+9°, днем +15,+20°. Такая же погода с поправкой на отсутствие осадков будет и 13 сентября.