В Башкирии на маленькую девочку набросилась бродячая собака

фото: соцсети

В башкирском городе Агидели на маленькую девочку набросилась бродячая собака. Произошедшее на камеру телефона сняла местная жительница. Запись появилась в социальных сетях.

На кадрах видно, что пес повалил ребенка на землю и не дает подняться, буквально топчась по нему. В это время вокруг столпились несколько взрослых людей. Когда они пытаются подойти, собака начинает рычать на них и огрызаться.

Снимающая происходящее женщина успокаивает девочку и просит ее «потихонечку вставать», чтобы не спровоцировать животное на еще большую агрессию. В какой-то момент один из горожан отвлекает пса, тот уходит в сторону, и девочку удается оградить от него.

Отметим, что ранее в городских сообществах Агидели жители жаловались на засилье бездомных агрессивных собак и призывали администрацию города обратить внимание на проблему.

«КП-Уфа» в МВД Башкирии сообщили, что девочка не пострадала – и все благодаря тому, что она вела себе правильно: не делала резких движений и не кричала, прислушиваясь к советам взрослых.