В Уфе из-за температурящих сотрудников на карантин закрыли 8-й роддом

Роддом совсем недавно уже закрывали на помывку

В Уфе из-за повышенной температуры у медработников на карантин был закрыт 8-й роддом. Об этом «КП-Уфа» сообщили в региональном Минздраве.

– Были выявлены температурящие [сотрудники] на осмотре. Поэтому были взяты мазки, а [персонал] направлен на изоляцию. Все [роженицы] были выписаны до того, как появился температурящий сотрудник, – передала пресс-секретарь ведомства Софья Алешина.

Она добавила, что сейчас из-за карантинных мероприятий в отделении никого нет, и «в ближайшее время роддом уже возобновит работу».

Отметим, 8-м роддоме с июля проводилась помывка, его вновь открыли совсем недавно, 18 августа.