Стала известна судьба пропавших в Башкирии подростков

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Сегодня, 11 сентября, стало известно о бесследной пропаже в Башкирии 12-летнего мальчика и 13-летней девочки. Подростки ушли из домов в Иглинском районе республики в неизвестном направлении и перестали выходить на связь. К поискам ребят подключились сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Поиск детей – Уфа».

Рано утром волонтеры отправились в район пропажи и принялись прочесывать лес. По словам руководителя поискового отряда «Поиск детей – Уфа» Павла Нестерова, вскоре стало известно, что молодых людей нашли.

- Сначала они просто зашли в социальные сети, а чуть позже девочка стала переписываться с мамой. Только после этого стало понятно, что это они и что история завершилась благополучно, - рассказал в беседе с «КП-Уфа» Павел Нестеров.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе МВД по Башкирии, подростков разыскали сотрудники полиции.

- Пропавшие дети были найдены сотрудниками отдела МВД по Иглинскому району, совместно с полицейскими из отдела №5 по городу Уфа. Их обнаружили утром на трассе – они пытались поймать машину. Как выяснилось, пока их искали, подростки находились в садах. В ближайшее время несовершеннолетних передадут законным представителям, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По версии госкомитета Башкирии по ЧС, дети были найдены вовсе не на трассе, а в СНТ «Журавушка». Их состояние оценивалось как удовлетворительное.

- Со слов спасателей, дети решили прогулять уроки в школе и, поэтому отправились в Иглино, где проводили свой отдых не первый раз. 10 сентября подростки обратились в экстренные службы, так как испугались болотистой местности, - отметили в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС.