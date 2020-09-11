Под Уфой строится логистический почтовый центр за 1,5 млрд рублей

фото: правительство РБ

Под Уфой рядом с международным аэропортом строится логистический почтовый центр. Как рассказали в пресс-службе правительства Башкирии, это будет «полностью автоматизированный комплекс» с 14 тысячами кв. м. производственно-складских и административных помещений. На первом этапе работы комплекса будет создано 600 рабочих мест. Объем вложений в проект составил 1,5 млрд рублей. Завершение строительства запланировано на июнь 2021 года.

– Новый центр будет первым логистическим объектом в республике, работающим по принципу фулфилмента, то есть здесь будет оказываться весь комплекс услуг от приема и обработки заказов, хранения товаров до их доставки потребителям. Создание центра будет способствовать развитию онлайн торговли, – отметил вице-премьер башкирского правительства Илшат Тажитдинов.

На данный момент строителями смонтированы колонны и балки перекрытия. Сейчас рабочие занимаются монтажом сэндвич-панелей и металлоконструкций.