Власти Уфы хотят ввести единый стандарт оформления фасадов зданий

В Уфе планируется ввести единый стандарт для фасадов зданий

Власти Уфы собираются ввести единый стандарт оформления фасадов зданий. Мэрия опубликовала вынесенный на обсуждения проект Главархитектуры. Своеобразный гост по внешнему виду построек хотят сделать обязательным для всех граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Если проект будет принят, то жителям запретят без согласования с администрацией менять вид и цвет фасадов, а также архитектурные и декоративные элементы на них – в том числе формы окон и дверей. При постройке новых зданий необходимо будет предусматривать места для кондиционеров.

Подробнее о предложенных решениях по введению единого стиля зданий в башкирской столице можно посмотреть здесь.