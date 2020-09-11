Уфимских водителей напугал макет машины гаишников

В Уфе установили макет патрульной машины ГИБДД, который напугал местных жителей.

В отделе пропаганды ГИБДД объяснили, что выбрали место, куда установили макет автомобиля не просто так. Только с начала года на 1 километре трассы Уфа-Оренбург (сразу после Бельского моста в сторону аэропорта) произошло 8 ДТП, в которых пострадали 9 человек и 119 аварий, которые закончились механическими повреждениями машин. В целях привлечения внимания автомобилистов на участке у поворота в микрорайон Дема дорожные полицейские установили макет патрульной машины. Любопытно, что по ночам на муляже начинают работать проблесковые маячки.

Сами водители, для безопасности которых и был установлен макет, нововведение не оценили. В соцсетях автомобилисты жалуются, что странный макет их пугает и перекрывает обзор на дороге.