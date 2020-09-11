Злостный алиментщик из Башкирии избил судебного пристава

Мужчину осудили на 1,6 года условного срока

Ишимбайский городской суд на днях вынес приговор 39-летнему местному жителю, который набросился с кулаками на судебного пристава. Горожанина признали виновным в «применении насилия в отношении представителя власти».

Как сообщили в региональной прокуратуре, обвиняемый уклонялся от уплаты алиментов. К нему домой прибыл сотрудник службы судебных приставов. Он потребовал от обвиняемого пройти с ним в отдел. Тот отказался, несколько раз ударил пристава и замахнулся на него ломом. В итоге злостного алиментщика сопроводили в другой отдел – полицейский.

Мужчина ни во время следствия, ни во время суда свою вину не признавал. Суд приговорил его к 1 году и 6 месяцам условного срока.