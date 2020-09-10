МЧС Башкирии продлило штормовое предупреждение еще на день

Днем по республике пройдет кратковременный дождь

МЧС Башкирии третий день к ряду опубликовало штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

– 11 сентября местами по республике ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Ночью и утром на отдельных участках автодорог туман, видимость 500 метров и менее – говорится в сообщении аварийного ведомства. Спасатели рекомендуют при усилении ветра не выходить из зданий.

В Башгидромете тем временем сообщают, что 11 сентября днем местами пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит +5,+10°, с восходом солнца потеплеет до +13,+18° (по югу до 23°).