В Башкирии подготовившие стобалльников по ЕГЭ учителя получат по 50 тысяч рублей

50 тысяч премии в Башкирии получат 106 учителей

В Башкирии 106 учителей, подготовивших стобалльников по единому государственному экзамену, получат по 50 тысяч рублей. Распоряжение правительства от 8 сентября с подписью главы республики было опубликовано на портале правовой информации.

В документе приведен список педагогов, которые получат премию. В сумме на поощряющую выплату власти региона выделили 5,3 млн рублей. Учителя получат фиксированную выплату, независимо от количества подготовленных отличников. 100 баллов по ЕГЭ в 2020 году получили 124 выпускника.