На территории Башкирии возникли три очага лесных пожаров

Три очага лесных пожаров зафиксировано в Башкирии

В Башкирии за сутки было зарегистрировано три очага лесных пожаров – на территории Зилаирского, Зианчуринского и Куюрганзинского районов. Спасатели пока ликвидировали только последний – на площади в 0,74 гектара. Общая площадь возгораний составляла 25,74 гектара. Об этом сообщили в региональном МЧС.

– Продолжает действовать 2 очага природных пожаров: Зианчуринский район на площади 15 га, локализован; Зилаирский район на площади 10 га, локализован, – передали в аварийной службе.

Сегодня, 10 сентября, в лесном фонде Башкирии прогнозируются четвертый, местами третий и пятый классы пожароопасности. Четвертый [класс] ожидается в 22 районах: Абзелиловском, Архангельском, Аскинском, Баймакском, Бакалинском, Белокатайском, Белорецком, Бирском, Бурзянском, Дуванском, Дюртюлинском, Зилаирском, Иглинском, Илишевском, Караидельском, Кугарчинском, Кушнаренковском, Мелеузовском, Стерлитамакском, Учалинском, Янаульском. Пятый класс пожароопасности присвоен лесам в Хайбуллинском районе.

В МЧС добавили, что с начала 2020 года в Башкирии возникло 133 очага природных пожаров (на 24 меньше, чем в прошлом году) на общей площади в 4202,13 гектара.