Исполняющим обязанности главреда «Башинформа» стал бывший замминистра МВД

фото: vk.com / Руслан Шарафутдинов

В информационном агентстве «Башинформ» назначили нового главного редактора – им стал бывший замминистра МВД республики Руслан Шарафутдинов. Он будет работать на правах исполняющего обязанности. Об этом сообщило само агентство 9 сентября, в тот же день Шарафутдинов был представлен коллективу.

Ранее должность главреда в «Башинформе» занимал Алик Шакиров. Он остается работать в агентстве, на какой именно должности, не уточняется.

Руслан Шарафутдинов родился в ноябре 1970 году. В 1991 году он окончил Львовское высшее военно-политическое училище, а в 2000 – юрфак БашГУ. Служил в МВД 18 лет – с 1994 по 2012 год. В министерстве он был начальником пресс-службы и замминистра по работе с личным составом. Последнее место работы – телепроект «Честно говоря» на БСТ.