В Башкирию ищут подростка, который развратил первоклассницу возле школы

Подозреваемого ищет полиция

В башкирском городе Салавате полицейские ищут подростка, который развратил 7-летнюю девочку. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа».

В правоохранительные органы 8 сентября обратилась мать первоклассницы. Она рассказала, что в конце августа в дневное время неизвестный юноша подошел к ее дочери возле школы и «совершил развратные действия сексуального характера». Что именно сделал подросток, не уточняется.

На основе описания, которое дала потерпевшая, в полиции был составлен субъективный потрет предполагаемого преступника. Сейчас ведется его розыск.