«Просим соблюдать спокойствие»: в Уфе до 23 сентября будут выть сирены

фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Уфе с 9 до 23 сентября 2020 года будут проверяться системы оповещения населения с кратковременным включением сирен. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты города.

– Эти мероприятия связаны с завершением реконструкции системы оповещения населения. В связи с этим просим соблюдать спокойствие, – передали спасатели.

В аварийном ведомстве напомнили, что в случае реальной угрозы или возникновения ЧС сирены будут звучать в течение трех минут. Если это случится, горожанам нужно включить телевизор или радио и прослушать информацию с указаниями последующих действий.