В Уфе родители пожаловались в СК на детсад из-за того, что их дети спали на раскладушках

скриншот с камеры видеонаблюдения

В Уфе родители написали в Следственный комитет заявление на частный детский сад из-за того, что их детей в тихий час укладывали на раскладушки вместо кроватей. За место для каждого малыша при этом было заплачено 10 тысяч рублей. Об этом сообщил Mash.

Матери детей забили тревогу, когда одна из них случайно увидела видео с камеры наблюдения в спальне – сотрудники учреждения во время сна воспитанников обычно отключали запись, но в последний раз забыли. Родители уже написали коллективную жалобу в СК с требованием разобраться с руководством детсада.