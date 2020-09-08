В Уфе за неделю резко выросла заболеваемость ОРВИ

В Уфе выросла заболеваемость ОРВИ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе за неделю заболеваемость остро-респираторной вирусной инфекцией выросла на 25%. Об этом 8 сентября на оперативном совещании в мэрии сообщила исполняющая обязанности замначальника отдела эпидемиологического надзора Башкирии Зульфия Камаева.

«Заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей недели выросла на 25 процентов за счет детей школьного возраста [в этой категории населения рост заболеваемости составил 54%]», – передала чиновница.

Мэр башкирской столицы Ульфат Мустафин призвал проводить в школах профилактическую работу, чтобы не допустить дальнейший рост заболеваемости.