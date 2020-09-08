Фотомодель из Уфы погибла в тысячах километров от дома

Накануне жительница Уфы, фотомодель Галина Ф., погибла в результате несчастного случая на острове Сардиния в Италии. Родные и близкие 33-летней девушки рассказали об этом в социальных сетях и попросили всех неравнодушных помочь им вернуть тело Галины домой.

За рубежом девушка снималась для известных мужских журналов и участвовала в эротических фотосессиях. Количество подписчиков девушки в соцсетях измеряется десятками тысяч.

Мама модели на своей страничке в Инстаграм рассказала о том роковом дне.

- Большая волна, перевернулась лодка, на которой она была и доченька моя плыла, но захлебнулась морской водою , спасатели увидели слишком поздно и не смогли ее откачать. Она очень любила море, море ее отобрало у меня, - пишет безутешная мама.

Сейчас тело Галины находится в тысячах километров от дома, где живут ее мама и родная сестра. Родные и близкие девушки просят всех неравнодушных оказать помощь в ее возвращении на Родину.

- Попрощаться с ней я смогу только, если вы мне поможете. Она лежит и ждет меня на острове Сардиния. Прошу неравнодушных. Помогите, кто сколько может, - пишет мама Галины.

Для того чтобы оказать помощь родным Галины, вы можете отправить любую сумму на карту ее маме: 2202 2009 9047 2613 (Сбербанк).