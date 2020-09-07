В Башкирии в торжественной обстановке главврачам вручили ключи от новых машин скорой помощи

на фото - Андрей Назаров

7 сентября перед зданием правительства Башкирии вице-премьер Андрей Назаров передал ключи от новых машин скорой помощи главврачам трех больниц. 21 автомобиль получили городская клиническая больница №21, республиканская станция скорой медицинской помощи и Санитарный автотранспорт Стерлитамака. Деньги на покупку транспорта выделил федеральный бюджет.

В этом году медучреждения получили 51 автомобиль

Во время торжественной церемонии передачи ключей Назаров сказал, что «эти автомобили […] спасут еще сотни и тысячи жизней». Он также добавил, что медики, несмотря на «колоссальную» нагрузку в этом году, «с честью справились с вызовом».

В 2020 году медицинские организации получили 51 автомобиль «скорой». До конца им передадут еще семь машин.