Пропавшую в Башкирии девушку нашли мертвой с двумя записками

Пропавшую в Башкирии девушку-водителя автобуса нашли мертвой.

По данным источника «КП-Уфа», 26-летняя девушка перестала выходить на связь с родными и близкими еще 3 сентября. На поиски пропавшей ориентировали полицейских и волонтеров.

К сожалению, живой найти девушку так и не удалось. Ее тело было обнаружено в лесу, в трех километрах от места, где она жила. По предварительным данным, криминального следа в ее смерти нет – найденная решила самостоятельно уйти из жизни.

С места происшествия стражи порядка изъяли улики, в том числе, две предсмертные записки.