В Башкирии увеличили плату за вывоз мусора

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Сегодня, 7 сентября, во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве стало известно, что в республике с 1 сентября увеличивается плата за вывоз мусора. С докладом о новых ценах на эту услугу выступил министр экологии Башкирии Урал Искандаров.

Напомним, в августе глава республики Радий Хабиров поручил чиновникам пересмотреть цены на вывоз ТКО, так как они «экономически не обоснованные».

- С 1 сентября по утвержденным тарифам плата граждан составит: по зоне деятельности МУП САХ Уфы – по многоквартирным домам 75 рублей, по частным – 76 с человека. Зона №2 – многоквартирные 76 рублей, частные – 77. Зона №3, это «Экосити» - 94 рубля многоквартирные дома, 96 рублей – частные. Зона №4, «Экология Т» - многоквартирные 95 рублей, частные – 96 рублей.

Глава Башкирии подчеркнул, что для отдаленных деревень такие цены также не обоснованные – там мусор вывозят два раза в неделю, а требовать с жителей будут оплатить те же 70 рублей. Радий Хабиров посчитал это не правильное решение и дал министру экологии неделю на то, чтобы найти логичное решение по таким населенным пунктам.