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Минобр Башкирии назвал районы, в школах которых зафиксирован COVID-19

Инфекцию обнаружили как минимум в трех муниципалитетах
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Коронавирус выявлен в школах Башкирии

Коронавирус выявлен в школах Башкирии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Ишимбайского, Мелеузовского и Иглинского районах Башкирии был обнаружен коронавирус. Об этом 7 сентября на оперативном совещании в правительстве республики сообщил министр образования Айбулат Хажин.

– 323 ребенка сейчас у нас обучаются в дистанционном режиме. Во всех тех образовательных организациях, [где был выявлен коронавирус], каждый случай отрабатывается по алгоритму. В течение двух часов уведомляем территориальное управление Роспотребнадзора, учреждения здравоохранения. Сразу проводится эпидрасследование, выявляется круг близких контактов. И учитель, если есть такая необходимость, уводится на дистанционный режим, – сказал Хажин.

Глава Башкирии Радий Хабиров, комментируя доклад министра отметил, что «ожидал гораздо худшего», и призвал чиновников «не расслабляться».

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