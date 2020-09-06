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Жительницу Башкирии изуродовали во время популярной процедуры в салоне красоты

Девушка две недели пролежала в больнице с ожогом
Эльвина АПАРИНА
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Жительницу Башкирии изуродовали в салоне красоты

Жительницу Башкирии изуродовали в салоне красоты

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Казалось бы, что страшного в обычной процедуре окрашивания бровей. Так думала и жительница Стерлитамака Алена А. 28-летняя девушка записалась к мастеру-бровисту на оформление и окрашивание бровок хной. Только вместо долгожданного хорошего результата девушка оказалась в больнице с химическим ожогом, который она получила из-за процедуры.

Девушка поделилась своей историей в соцсетях.

- Девочки, а вот мне сделали на Коммунистической! Химический ожог. Пролежала 2 недели в больнице. Берегите себя. Никуда не ходите, - сказала Алена.

На фото действительно видно, что это далеко не аллергия

На фото действительно видно, что это далеко не аллергия

Девушка признается, что не ожидала такого эффекта после безобидной хны. На фото действительно видно, что это далеко не аллергия.

- Делала окрашивание хной. Если честно сама, не поняла. От хны такого не может быть, даже врачи сказали. Значит, они что-то добовляют туда. Может смешивают с краской. Я больше в жизни никуда не пойду. Урок на всю жизнь, наверно. Даже не извинились, - говорит жертва процедуры.

Другие девушки посоветовали обратиться ей к юристу и не оставлять это дело без разбирательств.