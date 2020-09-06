Жительницу Башкирии изуродовали во время популярной процедуры в салоне красоты

Жительницу Башкирии изуродовали в салоне красоты Фото: Михаил ФРОЛОВ

Казалось бы, что страшного в обычной процедуре окрашивания бровей. Так думала и жительница Стерлитамака Алена А. 28-летняя девушка записалась к мастеру-бровисту на оформление и окрашивание бровок хной. Только вместо долгожданного хорошего результата девушка оказалась в больнице с химическим ожогом, который она получила из-за процедуры.

Девушка поделилась своей историей в соцсетях.

- Девочки, а вот мне сделали на Коммунистической! Химический ожог. Пролежала 2 недели в больнице. Берегите себя. Никуда не ходите, - сказала Алена.

На фото действительно видно, что это далеко не аллергия

Девушка признается, что не ожидала такого эффекта после безобидной хны. На фото действительно видно, что это далеко не аллергия.

- Делала окрашивание хной. Если честно сама, не поняла. От хны такого не может быть, даже врачи сказали. Значит, они что-то добовляют туда. Может смешивают с краской. Я больше в жизни никуда не пойду. Урок на всю жизнь, наверно. Даже не извинились, - говорит жертва процедуры.

Другие девушки посоветовали обратиться ей к юристу и не оставлять это дело без разбирательств.