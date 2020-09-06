В Башкирии задержали извращенца, который совратил пятиклассницу

Мужчина уже сознался в содеянном, он задержан, с ним проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело по статье 132 ч.4.

Сотрудниками полиции в Кумертау 3 сентября был задержан мужчина, который 27 августа совершил насильственные действия в отношении пятиклассницы. Об этом сообщил собственный источник «КП – Уфа».

Известно, что 11-летняя девочка сразу рассказала о случае родителям, а те – в полицию. Только вот поймать извращенца удалось не сразу. На его след получилось выйти спустя неделю. Им оказался 29-летний безработный местный житель.

По данным источника, мужчина состоит на учете у врача-психиатра, у подозреваемого имеется психическое расстройство. Мужчина уже сознался в содеянном, он задержан, с ним проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело по статье 132 ч.4.