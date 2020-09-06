Житель Башкирии нашел загадочное послание прабабушки в документах

На листке можно разглядеть, что нарисованы замок, море, парусник, женщина.

Житель Стерлитамака Евгений Егоров накануне среди документов нашел загадочное послание. Как рассказал мужчина «КП – Уфа», старый листочек с непонятным текстом и печатью остался от его прабабушки. Документ потрепало время - краски выцвели, рисунки стерлись, бумага порвалась. Но потомкам очень интересно, что значит этот документ.

На листке можно разглядеть, что нарисованы замок, море, парусник, женщина. Поверх текста, который написан рукой, стоит печать – «Паспорт выдан 1938». Судя по названию оглавления документа, это некая нотариальная бумага.

- Это латинский или латышский [язык] вроде, - говорит Евгений.

Он обратился к пользователям соцсетей с просьбой перевести письмо. Пока мужчине никто не помог.