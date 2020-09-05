Уфимский учитель отправил родителей разбираться с плохим питанием к главе Башкирии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уфимец Валерий Д (имя изменено - ред) рассказал о том, что учитель его сына попросил разобраться с плохим питанием через главу региона.

Странная история произошла в одной из уфимских школ в самом начале учебного года. Как это часто бывает, дети оказались недовольны качеством питания в школе. Здесь следует отметить, что сейчас в школах столицы основные блюда меню не готовят, а лишь разогревают заранее привезенные порции – так работает централизованная система. Изначально ее вводили для повышения контроля качества питания, введенная в Башкирии в сентябре 2019 года. Тогда о ней всем рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

- После пары учебных дней и первых школьных обедов почти все родители в чате написали, что дети есть предложенный обед не смогли, и они отказываются от школьного питания. Комментарий классной руководительницы не оставляет надежд, - пишет Валерий и прикладывает скриншоты переписки.

Учитель отвечает родителям, что в самой школе блюда, которые не понравились их детям, не готовят, а лишь разогревают.

- По всем вопросам питания можно обращаться к Хабирову, - отрезала классная руководительница.