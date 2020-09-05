В Уфе проходят ярмарки, на которых можно купить овощи и мед

Фото: администрация Уфы

На этих выходных в Уфе проходят ярмарки, на которых можно купить овощи, ягоды и мед.

В мэрии столицы рассказали, что в субботу площадки будут работать в шести местах – перекрестке Машиностроителей и Интернациональной в Калининском районе, у дома по улице Рабкоров, 3 в Кировском, у сквера «Волна» в Ленинском, перед Дворцом молодежи в Советском, перед Дворцом спорта в Октябрьском и на площади Орджоникидзе в одноименном районе Уфы.

Шестого сентября ярмарки откроются только перед Дворцом спорта и у сквера «Волна».

Сейчас на ярмарках можно приобрести продукцию от фермеров – овощи, ягоды и мед. Мясные изделия на таких рынках, как правило, продают только в холодное время года.