фото: гугл карты

Житель Башкирии угрожал взорвать торговый центр «Олимп» в микрорайоне Сипайлово и требовал деньги, чтобы этого не случилось. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа».

Неизвестный позвонил в полицию в вечерний час-пик 3 сентября. Он представился «Михаилом Александровичем» и заявил, что заминировал ТЦ, и если в течение часа ему на банковскую карту не перечислят деньги, то он «все взорвет». К «Олимпу» сразу же съехались сотрудники силовых ведомств и саперы. Они эвакуировали 50 человек и обследовали залы комплекса. Никаких взрывных устройств они там не обнаружили.

Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Правоохранители «пробили» номер, с которого звонил злоумышленник. Телефон принадлежит 32-летнему жителю Дуванского района.