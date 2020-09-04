Житель Башкирии перерезал горло знакомой битым стеклом

Главная улика в деле об убийстве - осколок стекла

В башкирском городе Стерлитамаке с особой жестокостью убили местную жительницу. Тело 46-летней женщины с резаной раной шеи было обнаружено днем 3 сентября в лесопосадке недалеко от жилого микрорайона, сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

На месте преступления криминалисты изъяли пластиковые бутылки, мужскую куртку и кровавый осколок стекла. Последняя находка и привела следователей к подозреваемому – 31-летнему приятелю погибшей. Экспертиза нашла на стекле его отпечатки пальцев. Мужчина был задержан и доставлен в Следственный комитет. Там он дал признательные показания. В правоохранительном ведомстве рассказали, что предшествовало убийству.

– Вечером 2 сентября […] подозреваемый распивал спиртные напитки со своей знакомой в лесопасадке. […] Между подозреваемым и потерпевшей произошел словесный конфликт на бытовой почве, в ходе которого мужчина подобрал с земли осколок битого стекла и нанес им несколько ударов в область шеи жертвы. От полученных ранений женщина скончалась на месте. После совершения преступления убийца скрылся с места происшествия, – рассказали следователи.

Сейчас с подозреваемым проводятся первоначальные следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела об убийстве.