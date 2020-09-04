Детям в Уфе приходится лезть через щель в заборе больницы, чтобы добраться до школы

фото: соцсети

В Уфе детям, проживающим в домах на улице Блюхера, приходится лезть через щель в заборе 18-й больницы, чтобы добраться до школы. Об этом сообщил местный житель в соцсетях.

Раньше школьники ходили напрямую через территорию медучреждения, однако сейчас оно закрыто на карантин – соответственно, и калитка, через которую школьники срезали путь, тоже заперта. Проблема также затронула взрослых и пожилых людей, которые, чтобы пройти до остановки, вынуждены идти два километра в обход.

фото: соцсети

– Вот так мучаются дети, пожилые люди и работники, жильцы домов Блюхера 3/1, 3/10, 3/7, 3/8 целый микрорайон страдает, – пожаловался горожанин.