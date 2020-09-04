Ушел искать работу и не вернулся: в Башкирии загадочно пропал 19-летний парень

Со слов матери, парень вышел из дома в районе 8 утра, сказал, что пошел искать работу.

В Белебее 1 сентября пропал 19-летний Артур Галиуллин. Со слов матери, парень вышел из дома в районе 8 утра. Родственникам он сказал, что пошел искать работу. К сожалению, больше его никто не видел – Артур как в воду канул.

- Раньше он у меня никогда не пропадал, вырастила я его одна, мой единственный сын. Молю Бога, чтобы нашелся, - сказала «КП – Уфа» мать Артура Гульнара. – В полицию обратилась, но пока все безуспешно. Телефон 1 и 2 числа был доступен, сейчас уже нет.

Приметы: волосы темные, глаза карие, рост 180 см;

Был одет в черную кофту и черные штаны.

Если вам известно о его местонахождении, сообщите матери по телефону 89177633077.