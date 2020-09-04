В Уфе из-за съемок фильма ограничат движение транспорта на двух улицах

фото: ufacity.info

В Уфе из-за съемок фильма «Котейка» ограничат движение транспорта на двух улицах. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Проезжая часть будет перекрыта по улицам:

– Набережной реки Белой (на отрезке от пересечения с улицей Генерал-губернатора Перовского в сторону дома №230) 7 сентября с 18:00 до 20:00;

– Архитектурной (на отрезке от улицы Ульяновых до улицы Победы) 15 сентября с 1:00 до 5:00.

В мэрии попросили водителей заранее планировать маршрут движения и пользоваться альтернативными путями.