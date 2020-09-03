Благодаря запаху на пальто в Уфе раскрыли убийство 14-летней давности

Уфимец проведет в тюрьме более семи лет за убийство 14-летней давности

В Уфе благодаря запаховым следам на пальто жертвы следователям удалось раскрыть убийство 14-летней давности. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

Преступление произошло в январе 2006 года. Тогда еще 22-летний уфимец познакомился с 45-летней женщиной. Они решили выпить, и в ходе застолья у них возникла ссора. Молодой человек достал нож и несколько раз ударил в шею, грудь и живот свою новую подругу. От полученных ранений она скончалась на месте.

Когда правоохранители вышли на убийцу, он отрицал вину и утверждал, что не знаком с погибшей. Доказательств тогда не хватило, и дело отложили в долгий ящик. Сыщики вернулись к расследованию в 2019 году – и убийство удалось раскрыть. Это случилось благодаря ольфакторной экспертизе – она выявила на пальто убитой запаховые следы главного подозреваемого. В довесок к этому бывшая жена дала против него показания.

В 2020 году Октябрьский районный суд приговорил 36-летнего мужчину к 7 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.