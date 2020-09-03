34-летнюю жительницу Башкирии насиловали сразу два приятеля на протяжении двух часов

После заявления потерпевшей героев-любовников доставили в отдел полиции, где они не стали отпираться, дали признательные показания.

В отдел полиции Давлекановского района Башкирии 2 сентября ночью обратилась 34-летняя женщина. Она заявила, что ее избили двое друзей, а затем изнасиловали. Об этом сообщил собственный источник «КП – Уфа».

Известно, что сама жертва из Стерлитамака. 31 августа она гостила у своих товарищей 48 и 34 лет. Днем приятели устроили застолье, не обошлось и без горячительных напитков. Изрядно выпив, «друзья» стали приставать к несчастной, но та сопротивлялась. Тогда ее взяли силой – сначала они ее избили, а затем надругались сразу вдвоем. Женщина заявила, что издевательства длились два часа – с 15 до 17 часов.

После заявления потерпевшей героев-любовников доставили в отдел полиции, где они не стали отпираться, дали признательные показания.

К слову, на момент подачи заявления женщина была пьяна, также в 2016 году она привлекалась к уголовной ответственности за грабеж.