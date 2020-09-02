Источник вспышки коронавируса в РКБ имени Куватова выявить не удалось – Роспотребнадзор

фото: РКБ имени Куватова

Эпидемиологическое расследование вспышки коронавируса в уфимской РКБ имени Куватова, где заразилось почти 400 человек, не установило источник инфекции. Об этом ТАСС сообщил главный санитарный врач Роспотребнадзора Башкирии Евгений Степанов.

Специалист объяснил, что источник заражения выявить не удалось из-за того, что медики «быстро вовлекаются в эпидемиологический процесс», который может проявляться в виде «клинической формы заболеваний или стертой бессимптомной формы».

– Также имеет место факт профессионального контакта сотрудников и пациентов с больными пневмонией и сотрудниками РКБ имени Г. Г. Куватова, у которых выявлена бессимптомная форма новой коронавирусной инфекции, – объяснил Степанов.

Эпидрасследование длилось почти два месяца – с 5 апреля по 27 мая. За это время были выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. По итогам разбирательств было составлено два административных протокола – на саму больницу и на врача-эпидемиолога.

Напомним, РКБ имени Куватова была закрыта на карантин 6 апреля – после того как умерла пациентка с коронавирусом. Тогда в больнице было заперто более 1,2 тысячи человек. Карантин сняли спустя две недели, еще спустя некоторое время была уволена главврач больницы Эльза Сыртланова. COVID-19 из-за вспышки подхватили 400 человек – 200 сотрудников и 200 пациентов.