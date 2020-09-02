Мэр Стерлитамака пожаловался на приезжающих из деревень студентов

фото: vk.com // Владимир Куликов

Мэр башкирского города Стерлитамака Владимир Куликов пожаловался на приезжающих из деревень студентов. По его мнению, они «волю здесь почувствовали» и «будут сейчас у нас парки ломать». Об этом градоначальник сказал на встрече с представителями культурной среды и общественностью – они обсуждали роспись домов на улице Худайбердина. Куликов посчитал, что на зданиях нужно изобразить десантника и морскую пехоту, потому что в городе есть «люди, которые грезят об армии».

– Город у нас совершенно другой. У нас не Казань, не Москва, где по-другому мыслят. У нас приезжают с деревень многие дети, поступающие в институты. Попробуй воспитать студентов, которые приедут на 1 курс и будут сейчас у нас парки ломать. Они волю здесь почувствовали. У нас часы чугунные сломали, тростник сломали. […] Давайте нарисуем здесь десантника. У нас есть люди, которые грезят об армии. С одной стороны – морскую пехоту, с другой – десантника», – цитирует мэра cityopen.ru.

С его милитаризмом не согласились молодые представители культурной деятельности, заявление о приезжих студентах они решили оставить без внимания. В конечном счете участники заседания так и не пришли к единому мнению о том, что нужно изобразить на домах улицы Худайбердина, и разошлись.